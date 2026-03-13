La Serbia conferma l'acquisto di missili cinesi dopo la fuga di foto

HQ

La Serbia ha confermato di aver acquistato missili CM-400AKG di fabbricazione cinese per la sua aeronautica, dopo che le immagini dell'arma montate sugli aerei serbi sono circolate online.

Il presidente Aleksandar Vučić ha dichiarato che il paese aveva acquisito un "numero significativo" di missili e intendeva procurarne altri. L'acquisto rende la Serbia il primo operatore europeo del sistema cinese, progettato per attacchi ad alta velocità contro obiettivi terrestri o navali.

L'acquisizione mette in evidenza il complesso equilibrio della politica estera di Belgrado. Sebbene la Serbia mantenga la cooperazione con la NATO e cerchi l'adesione all'Unione Europea, mantiene anche stretti legami politici e militari con la Russia e approfondisce le relazioni strategiche con la Cina.

"Abbiamo un numero significativo di quei missili, e ne avremo ancora di più", ha dichiarato il presidente Aleksandar Vučić in una diretta trasmessa dalla televisiva statale serba RTS TV.