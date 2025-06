La Serbia scossa dagli scontri tra polizia e manifestanti

HQ

Le ultime notizie sulla Serbia . La polizia in Serbia ha affrontato i manifestanti antigovernativi nel centro di Belgrado durante il fine settimana, a seguito di una massiccia manifestazione guidata da studenti e gruppi civici che chiedevano elezioni anticipate e riforme democratiche.

"Le autorità hanno optato per la violenza e la repressione contro il popolo. Ogni radicalizzazione della situazione è una loro responsabilità", hanno scritto gli studenti in un post su X. Poi, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha postato su Instagram: "Hanno cercato di far crollare la Serbia, ma non ci sono riusciti. Lunga vita alla Serbia!"

I disordini sono divampati dopo che una marcia pacifica si è conclusa con scaramucce vicino agli edifici governativi chiave, dove le autorità hanno usato la forza per disperdere la folla. I manifestanti accusano il governo di corruzione e repressione, chiedendo la fine dei 12 anni di governo del presidente serbo Aleksandar Vučić.