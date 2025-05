La serie animata A Clash of Clans è in arrivo su Netflix Il progetto sarà diretto dal creatore dei video animati originali di Clash of Clans.

Netflix sta cercando di espandere e fare ulteriore scorta del suo portafoglio di adattamenti videoludici annunciando ora una collaborazione con Supercell, che vedrà Clash of Clans essere trasformato in una serie animata. Il progetto è stato appena annunciato, insieme alla conferma che sarà guidato e diretto da Fletcher Moules di Entergalactic e Agent Elvis, un individuo che è anche considerato il creatore di molti dei video animati Clash of Clans già disponibili. Altrimenti, questo spettacolo vedrà Ron Weiner come scrittore, con Weiner che ha molta esperienza comica alle spalle dopo aver fatto parte di Silicon Valley, 30 Rock, Futurama e Arrested Development. Il canadese ICON Creative Studio guiderà il lavoro di animazione. Per quanto riguarda l'argomento di questa serie, Netflix spiega: "La serie seguirà un barbaro determinato ma sopra la sua testa che deve radunare una banda di disadattati per difendere il loro villaggio e navigare nella politica comicamente assurda della guerra". ParlandoClash of Clans del trattamento animato, il capo del cinema e della TV di Supercell, Curtis Lelash, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare con Netflix e questo team creativo per dare vita al mondo di Clash. Pensa a battaglie epiche, baffi barbari immacolati e al tipo di umorismo che i nostri giocatori conoscono e amano. Hanno sempre chiesto una serie di Clash e siamo più che entusiasti di dire finalmente: sta succedendo!" Al momento non ci sono trailer, informazioni sul casting o data della premiere allegate al progetto.