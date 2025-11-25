La serie animata basata su Diego Maradona annunciò il quinto anniversario della sua morte

HQ

Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020: oggi è il quinto anniversario della morte di uno dei più grandi calciatori di sempre, e in questo giorno... è stata annunciata una serie animata sulla vita di Maradona. Sarà realizzato in India e avrà il sostegno delle sorelle di Maradona.

La serie è stata annunciata da Variety: è in fase di sviluppo presso Reliance Animation, con sede a Mumbai, una divisione di Reliance Entertainment, una società mediatica indiana che ha prodotto decine di film in India e anche negli Stati Uniti, inclusi film vincitori di Oscar come Green Book (1917) o la maggior parte dei film di Spielberg dai tempi di War Horse nel 2011.

La serie, realizzata per piattaforme di streaming e televisione (ancora da vendere), "esplorerà momenti chiave della carriera di Maradona, le sue lotte personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo", dopo aver assicurato i diritti di proprietà intellettuale del personaggio a Maradona, che sono detenuti da Sattvica SA, una società creata per promuovere il nome di Maradona.

Rita Maradona, rappresentante di Sattvica, ha dichiarato: "Noi, sorelle di Diego, siamo molto felici e orgogliose di questo nuovo progetto con una società così prestigiosa come Reliance, con cui cercheremo di raggiungere il pubblico dei bambini e affinché tutti i bambini del mondo conoscano nostro fratello."

