La serie animata basata su Diego Maradona annunciò il quinto anniversario della sua morte
Una serie sulla vita di Maradona sarà realizzata in India, con l'approvazione delle sue sorelle.
Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020: oggi è il quinto anniversario della morte di uno dei più grandi calciatori di sempre, e in questo giorno... è stata annunciata una serie animata sulla vita di Maradona. Sarà realizzato in India e avrà il sostegno delle sorelle di Maradona.
La serie è stata annunciata da Variety: è in fase di sviluppo presso Reliance Animation, con sede a Mumbai, una divisione di Reliance Entertainment, una società mediatica indiana che ha prodotto decine di film in India e anche negli Stati Uniti, inclusi film vincitori di Oscar come Green Book (1917) o la maggior parte dei film di Spielberg dai tempi di War Horse nel 2011.
La serie, realizzata per piattaforme di streaming e televisione (ancora da vendere), "esplorerà momenti chiave della carriera di Maradona, le sue lotte personali e la sua influenza culturale sia dentro che fuori dal campo", dopo aver assicurato i diritti di proprietà intellettuale del personaggio a Maradona, che sono detenuti da Sattvica SA, una società creata per promuovere il nome di Maradona.
Rita Maradona, rappresentante di Sattvica, ha dichiarato: "Noi, sorelle di Diego, siamo molto felici e orgogliose di questo nuovo progetto con una società così prestigiosa come Reliance, con cui cercheremo di raggiungere il pubblico dei bambini e affinché tutti i bambini del mondo conoscano nostro fratello."
