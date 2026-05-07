La serie animata Netflix di Ricky Gervais, Alley Cats, debutterà questo agosto

Se ti piace tutto ciò che riguarda l'animazione, probabilmente hai il Festival del Cinema di Annecy segnato sul calendario ogni estate. Con l'evento che si terrà a metà-fine giugno di quest'anno, Netflix ha confermato che sarà presente e che offrirà una marea di progetti e annunci entusiasmanti come parte della sua presenza.

A tal fine, uno di questi progetti che sarà un punto focale è Alley Cats, la prossima serie animata comica di Ricky Gervais. In passato ci sono state mostrate immagini teaser e ci hanno parlato della trama assurda, con Gervais che ha persino notato che il debutto si avvicinava essendo nella fase di localizzazione della produzione. Ora sappiamo esattamente quando Alley Cats debutterà su Netflix.

Lo streamer ha confermato che Alley Cats debutterà su Netflix il 7 agosto. Per chi parteciperà all'Annecy Film Festival, potrà anche vedere in anticipo i primi due episodi della serie, il che significa che inizierai a vedere alcune impressioni condivise su ciò che ci aspetta.

Oltre a questo, mentre aspettiamo un trailer completo, è stata condivisa una nuova immagine dello show, che potete vedere qui sotto.