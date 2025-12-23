La serie Assassin's Creed di Netflix ha il suo regista

HQ

Anche se il film Assassin's Creed di Michael Fassbender forse non ha mai davvero colpito, ciò non significa che gli studi abbiano rinunciato a un adattamento live-action del franchise, e Netflix ha progressivamente aumentato il cast per la sua nuova serie AC. Ora possiamo aggiungere un direttore al progetto in fiore.

Il regista svedese Jonathan Renck sarà alla diretta della serie Assassin's Creed per Netflix, come confermato da Variety. Renck è noto soprattutto per aver diretto la celebre miniserie HBO Chernobyl. Ha anche crediti in Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings e altre serie TV di prestigio. Non abbiamo ancora una descrizione completa della trama, ma sappiamo che la serie probabilmente si concentrerà sulla guerra tra Assassini e Templari.

Roberto Patino e David Wiener saranno i creatori e showrunner della serie, e vedranno protagonisti Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart e Laura Marcus. Al momento siamo all'oscuro della data di uscita, ma sembra che le cose stiano accelerando per far ripartire l'Animus.