La serie Booster Gold ha ricevuto il via libera per un pilot su HBO Max

Nel 2022, quando è stato annunciato che Peter Safran e James Gunn avrebbero assunto il ruolo di boss dei film DC e avrebbero iniziato un nuovo universo, è stato confermato che Booster Gold avrebbe avuto la sua serie TV. Gunn ha anche detto che era il personaggio più richiesto dai fan quando si trattava di adattamenti cinematografici.

Da allora, non è successo nulla, anche se si è parlato e/o si è vociferato che Chris Pratt, Antony "Homelander" Starr e Kumail Nanjiani avrebbero interpretato il personaggio, senza che nulla si materializzasse. Ora, però, Deadline riporta che le cose stanno iniziando a muoversi.

A quanto pare, HBO Max ha dato il via libera a un episodio pilota, con David Jenkins (Our Flag Means Death) sia come sceneggiatore che come showrunner, a condizione che il pilot sia abbastanza buono per un'intera stagione.

Booster Gold stesso è una star dello sport dall'anno 2442. Dopo essersi imbattuto nella tecnologia in un museo, viaggia nel nostro tempo per diventare un eroe famoso. È spesso umoristico e autoironico, ed è diventato uno dei preferiti dai fan proprio per il suo insolito mix di ego e cuore.

Si spera che i progressi della serie TV significhino che il casting potrebbe iniziare presto in modo da poter scoprire chi lo interpreterà.