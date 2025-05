La serie Borderlands raggiunge i 93 milioni di unità vendute

HQ

Sapevamo che Borderlands era popolare, ma quasi 93 milioni di copie vendute? Non eravamo ancora pronti per questo. Numeri assolutamente sbalorditivi, condivisi con orgoglio da Take-Two nel suo ultimo rapporto trimestrale agli investitori, insieme ad altri fatti succosi.

Borderlands 3, ad esempio, è il gioco 2K più venduto di sempre con 22 milioni di unità vendute, mentre Borderlands 2 detiene la corona come titolo più venduto di tutti i tempi con ben 30 milioni di copie. Sfortunatamente, non sono stati forniti dati di vendita aggiornati per Tiny Tina's Wonderlands, ma hanno menzionato che il 40% dei giocatori erano nuovi di zecca per il franchise.

Tutto questo per dire: le aspettative per Borderlands 4 sono alle stelle in vista del suo lancio il 12 settembre. L'unica vera domanda ora è: quanti milioni venderà?

Allora, cosa ne pensate? Quanti milioni di copie venderà Borderlands 4 nelle prime settimane?