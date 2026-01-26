La serie di successo della BBC The Traitors avrà un adattamento nel West End il prossimo anno

HQ

La popolare serie reality della BBC The Traitors sta passando dai nostri schermi al palcoscenico. Oggi è difficile trovare una serie più adatta a conversazioni su un distributore d'acqua di The Traitors. Con il dramma inciso in ogni scena e abbastanza senso di realtà da farti tornare a leggere di più, è un grande film da guardare per molti britannici.

Ora, salta dallo schermo al palco in una produzione del West End. Secondo la BBC, la pièce The Traitors racconterà la storia della serie TV di lupi nascosti in un branco di pecore mentre i fedeli cercano di dare la caccia ai traditori tra loro. Si terrà in una location londinese senza nome a partire dal 2027, ed è creato da Studio Lambert.

Neal Street Productions sta anche contribuendo alla creazione dello spettacolo, co-fondato da Sam Mendes. "I fan fedeli dovrebbero aspettarsi una serata intensa e gioiosa mentre sveliamo un nuovo e emozionante terreno di caccia per i nostri Traditori", ha detto Stephen Lambert, amministratore delegato dello Studio Lambert.

