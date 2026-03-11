La serie Harry Potter di HBO aggiunge 21 nuovi studenti di Hogwarts

HQ

L'ambiziosa serie di Harry Potter di HBO continua a crescere a un ritmo rapido, con ben 21 nuovi attori che ora vengono aggiunti per riempire i corridoi di Hogwarts. Questi sono distribuiti più o meno equamente tra le quattro case della scuola - Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde — ognuna con i propri ideali, tradizioni e rivalità.

Dal lato di Grifondoro, troviamo Eire Farrell nel ruolo di Katie Bell, Asha Soetan come Angelina Johnson e Orson Matthews nel ruolo del capitano di Quidditch Oliver Wood. Inoltre, Alicia Spinnet e Lee Jordan fanno la loro comparsa, il che dovrebbe rendere le partite di Quidditch molto più vivaci rispetto ai film.

Tassorosso, a sua volta, ha India Moon nel ruolo di Hannah Abbott, Jazmyn Lewin come Susan Bones, Cian Eagle-Service come Ernie Macmillan e James Trevelyan Buckle come Justin Finch-Fletchley. Corvonero è affiancata da personaggi come Terry Boot, Lisa Turpin, Penelope Clearwater e Padma Patil.

Anche Serpeverde non manca di rappresentanza. Il giocatore di Quidditch Marcus Flint appare qui, insieme a nomi come Adrian Pucey, Miles Bletchley, Terence Higgs e Pansy Parkinson.

L'elenco ampliato dei ruoli rende chiaro che Hogwarts e l'universo di Harry Potter saranno più vividi e dettagliati che mai. La prima stagione sarà un'interpretazione de La Pietra Filosofale, e la prima avverrà l'anno prossimo se tutto andrà secondo i piani.