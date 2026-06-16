La serie Harry Potter TV ha trovato i suoi difetti: Peter Serafinowicz si è unito al cast

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Sebbene i film di Harry Potter abbiano fatto molte cose bene, un ambito che hanno deciso di evitare del tutto è stato includere il personaggio di Peeves, un fantasma vivente birichino e fastidioso di Hogwarts che tormentava regolarmente gli studenti e a volte veniva persino coinvolto in eventi narrativi importanti (ad esempio paralizzato dal basilisco della Camera dei Segreti).

Per la prossima serie TV di Harry Potter, Peeves sarà protagonista e ora sappiamo esattamente chi interpreterà il tipo sfacciato. Peter Serafinowicz è stato scelto per il ruolo di Peeves, secondo Variety.

Non è chiaro come verrà presentata questa interpretazione, cioè se Peeves sarà solo in CGI con la voce di Serafinowicz sovrapposta o il fantasma sarà presentato in live-action, come è stato il caso nei film con John Cleese nei panni di Nick quasi senza testa, per esempio.

Tenendo questo in mente, aspettatevi di incontrare presto il fantasma astuto e birichino nei prossimi mesi.