La serie HBO di Harry Potter non avrà un narratore

HQ

La rivisitazione di Harry Potter è uno dei progetti in arrivo più discussi su HBO in questo momento, eppure, mentre le voci girano intorno al maghetto e alla sua nuova serie, alcune di esse si riveleranno false. Più di recente, abbiamo visto una voce sullo show che ha un narratore dissipato.

Fonti di HBO che hanno parlato con Deadline affermano che non ci sarà un narratore nella nuova serie di Harry Potter. Originariamente, una voce indicava che l'attore Tom Turner avrebbe prestato la sua voce come narratore della serie, il che avrebbe forse contribuito a far sembrare lo spettacolo più vicino ai libri che avrebbe dovuto seguire diligentemente.

Le riprese sono attualmente in corso con la serie di Harry Potter, che dovrebbe fare il suo debutto nel 2027. Per mantenere gli eventi in linea con i libri e i film, immaginiamo che la produzione riprenderà rapidamente lo show di Harry Potter della HBO, per evitare un invecchiamento degli attori al livello di Stranger Things.