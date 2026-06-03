La serie Life is Strange di Amazon aggiunge cinque nuovi membri al cast

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La serie Life is Strange di Amazon Prime Video ha aggiunto cinque nuovi membri al suo cast. Billy Barratt, Emily Carey, Esther McGregor, Faly Rakotohavana e Mia Isaac si sono tutti uniti al cast della versione live-action del successo Don't Nod del 2015.

Secondo Variety, sappiamo anche chi interpreteranno questi attori nello show, e stanno completando i compagni di classe di Max e Chloe nella serie. Barratt interpreta Nathan, mentre Carey interpreta una delle sue migliori amiche in Victoria Chase. McGregor interpreta Rachel Amber, la studentessa dichiarata dispersa che gioca un ruolo piuttosto importante nella narrazione.

Rakotohavana interpreta Warren, un amico di Max, e Isaac interpreterà Kate Marsh, che i fan sapranno avere un ruolo importante nella storia del gioco. Uniscono le protagoniste Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins nei ruoli rispettivamente di Chloe e Max, e il logline ufficiale della serie ci dice che siamo praticamente pronti a vedere la trama del gioco riraccontata:

"Max Caufield è una studentessa di fotografia, che scopre di poter riavvolgere il tempo mentre salva la vita della sua migliore amica d'infanzia, Chloe. Mentre lei fatica a comprendere questa nuova abilità, la coppia indaga sulla misteriosa scomparsa di un compagno di studi, scoprendo un lato oscuro della loro città che alla fine li costringerà a prendere una decisione impossibile di vita o di morte che li influenzerà per sempre."