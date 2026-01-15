La serie Life is Strange di Amazon Prime sembra aver trovato il suo protagonista

HQ

L'adattamento Life is Strange è una delle tante serie o film di videogiochi portati in vita da una varietà di streamer e studi in tutto il mondo. Amazon Prime Video sta diventando un nome piuttosto popolare negli adattamenti di videogiochi. Attualmente, sta ricevendo un'accoglienza positiva alla seconda stagione di Fallout e ha grandi progetti in cantiere, non ultimo gli adattamenti di God of War e Life is Strange.

Conosciamo lo show Life is Strange di Prime Video da un po' di tempo, ma non ci sono ancora stati dati molti dettagli importanti in giro. Tuttavia, secondo il blog The Insneider di Jeff Sneider, sembra che Maisy Stella sia destinata a interpretare il ruolo principale.

Non sappiamo se quel ruolo sarà quello di Max Caufield o se la serie si allontanerà dalla storia originale del gioco. Stella è nota per i suoi ruoli in My Old Ass, Nashville e Poetic License. La sua pagina IMDb attualmente non la vede come protagonista della serie Life is Strange, ma questa notizia non è ancora ufficiale e va presa con le pinze. Poiché Sneider è di solito piuttosto affidabile nei suoi rapporti, però, vale sempre la pena verificare di cosa sta discutendo.