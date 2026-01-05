La serie live-action di Assassin's Creed di Netflix rafforza il cast con la star di Westeros
Tanzyn Crawford costruirà sulla sua prossima apparizione in Cavaliere dei Sette Regni unendosi al progetto televisivo di Ubisoft.
Il lavoro dietro le quinte continua a progredire a un ritmo ammirevole per la serie live-action Assassin's Creed di Ubisoft per Netflix, dato che il progetto dà il via al nuovo anno con l'arrivo di un altro membro del cast. Entrando a far parte di un cast che già include Toby Wallace e Lola Petticrew, ora il progetto diretto da Jonathan Renck ha scelto anche una prossima stella A Knight of the Seven Kingdoms per un ruolo.
Secondo Deadline, Tanzyn Crawford si è unito al progetto in un ruolo ancora da specificare. L'attrice australiana cercherà di fare scalpore e continuare la sua carriera in espansione, che senza dubbio raggiungerà nuovi traguardi nelle prossime settimane quando la serie spin-off Game of Thrones debutterà.
Per quanto riguarda la serie Assassin's Creed, stiamo ancora aspettando informazioni su quando inizierà la produzione e la sua debutterà anche su Netflix, ma conosciamo una breve sinossi della trama spiegata come segue:
"Assassin's Creed è descritto come un thriller ad alto tasso di scena incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure — una incentrata sul determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per preservare il libero arbitrio."
Non vedi l'ora di leggere la serie Assassin's Creed ?