La serie live-action Spider-Noir arriverà su Prime Video nel 2026

HQ

Ci aspettiamo di vedere presto altre uscite dalla prossima serie live-action Spider-Noir, con uno show che spin-off sul personaggio interpretato da Nicolas Cage in Spider-Man: Into the Spider-Verse e lo vede assumere una forma più umana per un'avventura autonoma.

Per il momento, il colosso dello streaming ha condiviso un aggiornamento utile sul progetto, aggiungendo che Spider-Noir debutterà ufficialmente nel 2026 su Prime Video e in due stili diversi.

I fan potranno guardare una versione in bianco e nero che si basa sull'atmosfera in cui il personaggio è presentato in Into the Spider-Verse, oppure anche una variante di colore più tipica. Indipendentemente da come guardi la serie, le informazioni extra degne di nota includono i poster qui sotto e la conferma che Cage interpreterà un personaggio di investigatore privato noto come Ben Reilly (il Scarlet Spider in molti fumetti), o Spider-Noir quando la maschera è indossata...