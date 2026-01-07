La serie live-action Tomb Raider di Prime Video è rafforzata da confermate aggiunte di Sigourney Weaver e Jason Isaacs

HQ

La produzione dell'adattamento live-action di Tomb Raider di Prime Video dovrebbe iniziare a partire da questo mese, con Sophie Turner in cima al foglio di chiamata come l'iconica Lara Croft. Man mano che ci avviciniamo sempre di più alle riprese, ora sono stati rivelati diversi nuovi cast, con alcuni nomi importanti tra la lista.

A affiancare Turner ci saranno Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb Semple, Celia Imrie, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Patterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed e August Wittgenstein.

I vari ruoli che ciascun personaggio interpreterà non sono ancora chiari, ma senza dubbio quest'anno ascolteremo e vedremo sempre di più dalla serie man mano che entrerà e progredirà nella produzione e si preparerà a uscire, probabilmente nel 2027.