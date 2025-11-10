La serie Mass Effect di Amazon "esplorerà una storia nuova di zecca"

Poco prima del fine settimana, era l'N7 Day, il 7 novembre, il giorno generalmente considerato il giorno ufficiale di Mass Effect. Tuttavia, Bioware non ha avuto molte novità da condividere con noi quest'anno, ma almeno hanno detto che stanno continuando a lavorare sul prossimo gioco.

C'è stata anche una piccola sorpresa da parte di Amazon, che sta attualmente lavorando a una serie di Mass Effect. È stato confermato che la serie non racconterà nuovamente la storia dei giochi, quindi possiamo smettere di speculare sul fatto che sarà il Comandante Shepard maschio o femmina ad apparire in esso. Il capo di Mass Effect Mike Gamble scrive:

"La stanza degli sceneggiatori sta andando alla grande, e abbiamo capito molto su come si inserisce all'interno del canone di Mass Effect, e dove si colloca rispetto al nuovo gioco. Lo spettacolo esplorerà una storia nuova di zecca all'interno della linea temporale dell'universo e sarà ambientato dopo la trilogia originale. Non sarà una rivisitazione della storia del Comandante Shepard, perché dopotutto... questa è la TUA storia, non è vero?"

Tutti noi abbiamo fatto le nostre scelte e plasmato la storia di Mass Effect, quindi rispettarla raccontando una nuova storia dovrebbe essere vista come una cosa positiva, non credete?

La serie di Mass Effect dovrebbe essere presentata in anteprima non prima del 2027, con le riprese che inizieranno tra circa un anno.