La serie Nioh raggiunge gli otto milioni di copie vendute

HQ

Team Ninja ha appena annunciato che la serie Nioh ha raggiunto l'incredibile cifra di otto milioni di copie vendute in tutto il mondo, che include sia l'originale del 2017 che il sequel di cinque anni fa.

Nioh ha presentato ai giocatori William Adams, un samurai irlandese che navigava in un Giappone pieno di demoni durante il tardo periodo Sengoku, e il sequel si è basato su questo introducendo un nuovo protagonista, Hidechiyo, e ampliando la quantità di mosse.

Per coloro che si sono persi o sono desiderosi di rivisitare la serie, è disponibile sia per PlayStation 4, PlayStation 5 che per PC. Entrambi separatamente ma anche come parte del The Nioh Collection.

Purtroppo, non si è parlato di un terzo capitolo della serie, nonostante il suo successo. E in questo momento, come sapete, Team Ninja sta lavorando su Ninja Gaiden 4 insieme a PlatinumGames.

Vuoi un nuovo Nioh?