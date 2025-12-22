La serie Octopath Traveler ha ormai superato i 6 milioni di copie vendute

HQ

Il primo gioco HD 2D rilasciato da Square Enix fu Octopath Traveller, che dimostrò rapidamente che c'era molto interesse per i giochi di ruolo più classici. Il gioco è stato progettato per imitare l'aspetto e la sensazione (attraverso occhiali nostalgici) dei giochi su Mega Drive e Super Nintendo, e ha avuto un tale successo che l'HD 2D è diventato un concetto.

Da allora, abbiamo potuto goderci Triangle Strategy, Live A Live e Dragon Quest III HD-2D Remake, tra gli altri, tutti creati con HD 2D. Octopath Traveller ha anche generato due sequel completi e uno spin-off mobile - e a quanto pare, anche questi hanno venduto bene.

L'account ufficiale sui social media della serie ha ora annunciato che i giochi hanno venduto oltre sei milioni di copie in totale. Square Enix ringrazia tutti i giocatori e ricorda loro che i primi due giochi sono attualmente disponibili a un prezzo significativo scontato.

Octopath Traveler 0 è stato pubblicato proprio questo mese, e se volete leggere cosa ne abbiamo pensato, potete trovare la nostra recensione qui.