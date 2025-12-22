La serie Octopath Traveler ha ormai superato i 6 milioni di copie vendute
Si scopre che la domanda di giochi di ruolo ispirati al retro era significativamente maggiore di quanto Square Enix stessa sembrasse credere...
Il primo gioco HD 2D rilasciato da Square Enix fu Octopath Traveller, che dimostrò rapidamente che c'era molto interesse per i giochi di ruolo più classici. Il gioco è stato progettato per imitare l'aspetto e la sensazione (attraverso occhiali nostalgici) dei giochi su Mega Drive e Super Nintendo, e ha avuto un tale successo che l'HD 2D è diventato un concetto.
Da allora, abbiamo potuto goderci Triangle Strategy, Live A Live e Dragon Quest III HD-2D Remake, tra gli altri, tutti creati con HD 2D. Octopath Traveller ha anche generato due sequel completi e uno spin-off mobile - e a quanto pare, anche questi hanno venduto bene.
L'account ufficiale sui social media della serie ha ora annunciato che i giochi hanno venduto oltre sei milioni di copie in totale. Square Enix ringrazia tutti i giocatori e ricorda loro che i primi due giochi sono attualmente disponibili a un prezzo significativo scontato.
Octopath Traveler 0 è stato pubblicato proprio questo mese, e se volete leggere cosa ne abbiamo pensato, potete trovare la nostra recensione qui.