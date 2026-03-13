La serie Octopath Traveler ha venduto oltre 7 milioni di copie

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Square Enix ha ottenuto un enorme successo con i suoi giochi HD-2D, in particolare quello della serie Octopath Traveler, che si è appena rivelato aver superato fino a sette milioni di copie vendute nel corso della sua vita.

In totale, queste vendite coprono sia le edizioni fisiche che digitali dei giochi Octopath Traveler, e anche se non ci sono state date cifre esatte, bisognerebbe presumere che la maggior parte delle vendite provenga da Octopath Traveler e Octopath Traveler II, dato che il prequel noto come Octopath Traveler 0 è stato lanciato solo alla fine del 2025.

Per celebrare questa notizia, è stata condivisa anche un'illustrazione speciale, che potete vedere qui sotto. Congratulazioni, Octopath!