La serie prequel di Legally Blonde arriverà su Prime Video a luglio

Sappiamo da tempo che una serie prequel per Legally Blonde è in lavorazione. Sapevamo che arriverà a Prime Video e che Reese Witherspoon è coinvolto in un ruolo di produttore esecutivo, tutto mentre la serie si fa chiamare Elle.

Ora sappiamo anche quando lo show arriverà, dato che Prime Video ha dichiarato che Elle debutterà sul canale il 1° luglio. Per accogliere questa notizia, è stato condiviso un teaser poster, che potete vedere qui sotto.

Ma non era tutta la notizia Elle che Prime Video aveva in serbo. Lo streamer ha persino confermato che la produzione di una seconda stagione successiva è già in corso, dimostrando che sembra esserci alta fiducia nella performance della serie tra i fan. Non sappiamo quando potrebbe arrivare la Stagione 2, ma una ragionevole ipotesi è che sarà riservata al 2027, forse in estate per lasciare un anno di intervallo tra i capitoli.

