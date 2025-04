La serie prequel di Venerdì 13 Crystal Lake ha iniziato la produzione

È tutto a pieno ritmo per laCrystal Lake serie spin-off prequel, poichéFriday the 13th lo showrunner Brad Caleb Kane ha confermato in un post su Instagram che lo show è ora entrato in produzione e ha iniziato il suo sforzo per filmare e registrare i suoi episodi prima della sua eventuale premiere.

La produzione, a lungo ritardata e diffamata, ha finalmente raggiunto questa fase importante, con l'immagine in anteprima di Kane che mostra quella che sembra essere la sceneggiatura dell'episodio pilota tra un mucchio di adesivi di Jason Vorhees e riferimenti slasher.

In particolare, Kane ha dichiarato: "Crystal Lake Gli uffici di produzione sono attivi. Sta succedendo di tutto. MACHETE PER TUTTI!"

Per quanto riguarda Crystal Lake, sembrerà esplorare come Jason Vorhees sia nato e sia diventato il maniaco dello slasher che tutti conosciamo. Ruoterà attorno a sua madre, la signora Vorhees, che cerca di vendicarsi di coloro che hanno portato alla morte del suo amato figlio durante il suo soggiorno in un campo estivo. In termini di casting, tutto ciò che è stato confermato è che Linda Cardellini interpreterà la signora Vorhees.