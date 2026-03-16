La serie reboot di Buffy l'Ammazzavampiri è stata cancellata

HQ

L'anno scorso, i sogni di molti fan di Buffy l'Ammazzavampiri sono diventati realtà, quando Hulu ha ordinato un pilot per quello che veniva descritto come un reboot della serie, un progetto che avrebbe visto Sarah Michelle Gellar ancora una volta come personaggio famoso. Ci si aspettava che Chloe Zhao, che aveva appena avuto una serata di successo agli Oscar grazie a Hamnet, avrebbe diretto il progetto e diretto il pilot, e sebbene tutto questo sembri un biglietto vincente, da allora tutto è crollato.

Secondo Gellar in un video su Instagram, è stato confermato che il reboot di Buffy l'Ammazzavampiri è ufficialmente morto. Il progetto è stato cancellato da Hulu e sembra che questo sia il punto di riferimento per il progetto riavviato.

"Quindi sono davvero triste di dover condividere questo, ma volevo che lo sentissiate tutti da me. Purtroppo, Hulu ha deciso di non andare avanti con Buffy: New Sunnydale," iniziò Gellar. "Voglio ringraziare Chloé Zhao perché non avrei mai pensato di ritrovarmi di nuovo con gli stivali eleganti ma economici di Buffy. E grazie a Chloé, mi sono ricordata di quanto la amo e di quanto significhi non solo per me ma per tutti voi, e questo non cambia nulla di tutto ciò. E prometto che, se l'apocalisse dovesse davvero arrivare, potrai ancora chiamarmi."

Questa notizia ti delude? Non vedevi l'ora di tornare Buffy?