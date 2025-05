La serie spin-off di Kayce Dutton Yellowstone ha avuto il via libera alla CBS

La situazione del "non lo faranno" che circonda il futuro di Yellowstone come franchise è stata affascinante da seguire. A quanto pare, la natura poco chiara del futuro della serie sta volgendo al termine, poiché il vociferato spin-off che circonda Kayce Dutton di Luke Grimes (uno dei figli del patriarca di Kevin Costner, John Dutton) sta andando avanti.

Secondo Variety, lo show è stato scelto dalla CBS con l'intenzione di una prima stagione di 13 episodi che inizierà le riprese quest'estate con l'intenzione di essere presentata in anteprima a metà del 2026 la domenica negli Stati Uniti. La premiere globale più ampia non è stata menzionata, ma considerando che Yellowstone e tutti i suoi spin-off sono stati di proprietà di Paramount e della sua piattaforma di streaming, possiamo probabilmente aspettarci che lo spettacolo arrivi a Paramount+ il lunedì dopo la premiere negli Stati Uniti.

Lo spettacolo dovrebbe chiamarsi Y: Marshals e la sinossi ufficiale aggiunge quanto segue: "Con il Ranch di Yellowstone alle spalle, Dutton si unisce a un'unità d'élite di U.S. Marshals, combinando le sue abilità di cowboy e Navy SEAL per portare la giustizia in Montana, dove lui e i suoi compagni di squadra devono bilanciare la famiglia, il dovere e l'alto costo psicologico che deriva dal servire come ultima linea di difesa nella guerra della regione sulla violenza".

Spencer Hudnut di SEAL Team è lo scrittore, showrunner e produttore esecutivo, mentre il creatore di Yellowstone Taylor Sheridan è taggato come produttore esecutivo.