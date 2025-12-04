La serie Tomb Raider di Prime Video dovrebbe collegarsi con i videogiochi

HQ

Sembra che dovremmo aspettarci che l'adattamento live-action di Tomb Raider di Prime Video, quello con Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft, faccia parte di un universo completo e più ampio di progetti Tomb Raider che spaziano su molteplici mezzi di intrattenimento.

Questo arriva mentre un nuovo aggiornamento sul sito della casa di produzione Story Kitchen arriva persino ad affermare che la serie live-action sarà interconnessa con videogiochi basati sulla serie, tutto per "reinventare" Tomb Raider e per creare un "universo narrativo unificato."

Nella sua interezza, la spiegazione afferma: "La vincitrice di un Emmy Phoebe Waller-Bridge sta guidando il prossimo capitolo di Tomb Raider, lanciando un'ambiziosa reinterpretazione dell'universo di Lara Croft.

"Sophie Turner è stata scelta per interpretare Lara Croft in questa storica collaborazione tra Story Kitchen e Amazon MGM Studios. L'accordo reinventerà il franchise su larga scala, collegando una nuova serie televisiva live-action e videogiochi in un universo narrativo unificato."

Quindi chiaramente ci stiamo lanciando a capofitto verso un Tomb Raider Universe, dove molti dei diversi progetti e storie unici sono tutti collegati insieme in un'unica narrazione coerente e generale. Forse è per questo che ci è voluto così tanto perché la serie live-action prendesse una forma seria e anche perché abbiamo sentito poco parlare del prossimo progetto di Crystal Dynamics, e forse anche perché l'anime Netflix si conclude con la seconda stagione la prossima settimana.

Sei entusiasta di un universo "unificato" Tomb Raider ?