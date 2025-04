La Sessione di Prove Libere 2 di Formula 1 in Giappone è stata interrotta da una serie di incidenti, tra cui l'incidente di Jack Doohan

HQ

Le prove libere 2 di Formula 1 in Giappone sono state un disastro. Tre incidenti separati con interruzioni hanno reso la sessione di prove troppo breve per alcune squadre, soprattutto perché ci sono voluti 20 minuti per pulire il più grave degli incidenti, una caduta di Jack Doohan, il pilota australiano delle Alpine, che si è schiantato alla curva 1 dopo soli dieci minuti.

Per fortuna è rimasto illeso, ma l'auto è stata gravemente danneggiata e ha lasciato molti detriti sulla pista che hanno dovuto essere ripuliti per motivi di sicurezza. I guai non sono finiti qui, perché Fernando Alonso si è poi arenato alla curva 8 dopo aver fatto cadere una ruota sull'erba, e alla fine è scoppiato un piccolo incendio sull'erba a lato della pista.

Con quasi 30 minuti persi, Oscar Piastri ha finito per ottenere il giro più veloce in 1:28:114. Una terza sessione di prove libere si svolgerà domani, sabato, prima delle qualifiche, e la gara seguirà domenica alle 6:00 BST, 7:00 CEST.