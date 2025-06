La simpatica teoria sul perché Mario Kart World ha esattamente 394 missioni P-Switch

HQ

Mario Kart World è molto controverso. Ci sono molte missioni da fare, ma il gioco non tiene traccia di quelle che hai completato, dicendoti solo quante ne hai fatte. È toccato ai fan scoprire quanti sono, e fare mappe non ufficiali per tenerne traccia tutti...

Sai che ci sono 394 missioni P-Switch nel gioco? Si tratta di un sacco di missioni, e la maggior parte sono abbastanza semplici, ma altre sono complicate... E la parte divertente è che devi trovarli da solo: completarli tutti è un ordine enorme.

E perché 394, e non 400? Perché Nintendo non ha potuto aggiungerne altri sei per poter dire "abbiamo 400 missioni"? Potrebbe essere casuale, ma c'è una simpatica teoria in giro su Reddit. E sarebbe un uovo di Pasqua, ma solo se parli giapponese.

"Se prendi il numero 3 e il 9, in giapponese dirai "さん (san)" e "きゅう (kyuu)", e leggendo insieme suona come "grazie"", dice l'utente Great_Staff6797. "Questo perché i giapponesi usano questi due numeri per dire grazie quando scrivono o inviano messaggi, poiché è più facile e più breve e tutti capiscono".

"Se metti insieme questi due con il numero 4 (che sta per "for" in inglese) e la "P" di P-Switches (che penso stia per "Power"? ma in questo caso è "Playing"), avrai il messaggio che recita come segue: "Grazie per aver giocato""

Pensi che sia un easter egg intenzionale, un modo per Nintendo di ringraziarci per aver giocato al loro gioco, come spesso fanno in tutti i loro giochi? O solo una coincidenza? In ogni caso, 394 missioni sono ancora molte. Quanti ne hai avuti finora? Puoi leggere di più su Mario Kart World e i suoi segreti su Gamereactor.