La sinistra al governo in Bolivia subisce un duro colpo mentre si profila il ballottaggio

Le ultime notizie sulla Bolivia . La corsa presidenziale della Bolivia si sta dirigendo verso il ballottaggio a ottobre, dopo che il senatore centrista Rodrigo Paz è emerso come l'inaspettato favorito nelle elezioni di domenica, lasciando il Movimento per il Socialismo (MAS), a lungo dominante, molto indietro.

Rodrigo Paz si è assicurato il 32,18% dei voti, con il Movimento per il Socialismo (MAS) che lo segue con il 3,16% dei voti. I primi risultati hanno indicato il peggior risultato del partito di sinistra in una generazione, nonostante gli appelli dell'ex presidente Evo Morales a boicottare il voto.

Il conservatore Jorge "Tuto" Quiroga si è assicurato un posto al secondo turno, mentre altri candidati hanno ceduto e hanno segnalato il sostegno a Paz. Con l'inflazione che erode i redditi delle famiglie e il malcontento economico in aumento, gli elettori hanno trasmesso un chiaro messaggio di cambiamento.

"La Bolivia non sta solo chiedendo un cambio di governo, sta chiedendo un cambiamento nel sistema politico", ha detto Paz in un discorso trasmesso domenica sera. "Questo è l'inizio di una grande vittoria, di una grande trasformazione", ha aggiunto, mentre i suoi sostenitori cantavano "rinnovamento".