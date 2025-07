La Sirenetta ottiene un'alternativa anime in Goodbye, Lara

Probabilmente sei ben consapevole della storia di The Little Mermaid, sia attraverso il grande e carismatico originale animato della Disney che attraverso la più diffamata alternativa live-action degli ultimi tempi. In caso contrario, c'è un'altra possibilità imminente di vivere la storia, anche se una versione anime basata sulla fiaba di Hans Christian Anderson.

Conosciuta come Goodbye, Lara, questa serie arriverà su Crunchyroll nel 2026 e, per quanto riguarda ciò che offrirà agli spettatori, possiamo aspettarci una storia che descrive come una giovane sirena si innamora di un uomo umano e alla fine cerca di rinunciare alla sua natura subacquea per stare con il suo amante, nonostante le conseguenze.

A differenza delle versioni Disney, questo racconto anime sarà ambientato in un mondo più moderno, che include una vivace metropoli che polarizza il paradiso sommerso e fantastico delle sirene.

Crunchyroll ha rivelato che lo show è stato creato dallo studio animato Kinema Citrus e che Takushi Koide sta dirigendo mentre Shiori Tani fornisce il design dei personaggi, oltre ad Anna Kawahara che compone la colonna sonora della serie insieme a Yuma Yamaguchi, e Hana Hishikawa interpreta la sirena Lara.

Dai un'occhiata al teaser trailer del progetto qui sotto.