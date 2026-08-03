La situazione di Vinícius irrisolta: restare al Real Madrid o trasferirsi all'Arsenal?

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Il possibile trasferimento di Vinícius Jr. dal Real Madrid all'Arsenal è diventato uno dei pettegolezzi più discussi quest'estate, e al momento nulla è sicuro. Il Real Madrid cerca da anni di far firmare all'ala brasiliana un nuovo contratto, prima che quello attuale scada nel 2027, e sebbene Vinícius voglia restare, ha rifiutato di firmare, chiedendo uno stipendio più alto, almeno quanto quello che guadagna Kylian Mbappé.

La situazione sta raggiungendo le fasi finali: recenti informazioni dal Real Madrid indicano che il club ha fatto un'offerta finale e non gli daranno più di 20 milioni di euro a stagione. Se Vinícius non accetterà subito, il club negozierà una vendita quest'estate per incassarlo (vorrebbero venderlo per 150 milioni di euro), prima che diventi free agent a gennaio.

E l'Arsenal ha già fatto avvicini al Real Madrid, con l'allenatore Mikel Arteta a guidare l'"operazione", secondo diversi media come l'AS. Mentre Vinícius preferisce dire che sa che sarebbe la stella indiscussa dell'Arsenal, mentre a Madrid ha perso il ruolo a favore di Kylian Mbappé e potrebbe vedere la minaccia di Yan Diomandé come nuovo ala.

E con tutto questo che accade sullo sfondo, Vinícius è ufficialmente tornato oggi agli allenamenti del Real Madrid dopo la pausa dai Mondiali, con il club che lo ha molto preso in evidenza nei post sui social media...