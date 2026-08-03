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La situazione di Vinícius irrisolta: restare al Real Madrid o trasferirsi all'Arsenal?

Vinícius Jr. tornò ad allenarsi con il Real Madrid, ma il suo futuro non è ancora deciso.

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Il possibile trasferimento di Vinícius Jr. dal Real Madrid all'Arsenal è diventato uno dei pettegolezzi più discussi quest'estate, e al momento nulla è sicuro. Il Real Madrid cerca da anni di far firmare all'ala brasiliana un nuovo contratto, prima che quello attuale scada nel 2027, e sebbene Vinícius voglia restare, ha rifiutato di firmare, chiedendo uno stipendio più alto, almeno quanto quello che guadagna Kylian Mbappé.

La situazione sta raggiungendo le fasi finali: recenti informazioni dal Real Madrid indicano che il club ha fatto un'offerta finale e non gli daranno più di 20 milioni di euro a stagione. Se Vinícius non accetterà subito, il club negozierà una vendita quest'estate per incassarlo (vorrebbero venderlo per 150 milioni di euro), prima che diventi free agent a gennaio.

E l'Arsenal ha già fatto avvicini al Real Madrid, con l'allenatore Mikel Arteta a guidare l'"operazione", secondo diversi media come l'AS. Mentre Vinícius preferisce dire che sa che sarebbe la stella indiscussa dell'Arsenal, mentre a Madrid ha perso il ruolo a favore di Kylian Mbappé e potrebbe vedere la minaccia di Yan Diomandé come nuovo ala.

E con tutto questo che accade sullo sfondo, Vinícius è ufficialmente tornato oggi agli allenamenti del Real Madrid dopo la pausa dai Mondiali, con il club che lo ha molto preso in evidenza nei post sui social media...

La situazione di Vinícius irrisolta: restare al Real Madrid o trasferirsi all'Arsenal?
ph.FAB / Shutterstock.com

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