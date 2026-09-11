La skin verde traslucida M4 di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà esclusiva per i giocatori Xbox Series X /S

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Per celebrare il 25° anniversario di Xbox, Microsoft sta vendendo una console verde traslucida in edizione speciale che rende omaggio alle radici di Xbox. Ci sono anche molti altri marchi Xbox che vogliono celebrare questo traguardo, e dato che Call of Duty è ora una proprietà Xbox e lo è da qualche anno, anche la mega serie di sparatutto di Activision parteciperà ai festeggiamenti per il quarto di secolo.

Per Call of Duty: Modern Warfare 4, viene offerto un bonus di preordine che include un progetto molto speciale per il fucile d'assalto M4. È un design traslucido OG Green realizzato per riflettere le radici di Xbox (e la console del 25° anniversario), e il problema principale è che questo progetto è interamente esclusivo per i fan che prenotano il gioco su Xbox Series X/S.

Il progetto è chiamato Inner Circuit e per i giocatori Xbox Series X/S presenta l'aspetto verde traslucido, mentre per PC, PS5 e Nintendo Switch 2 sarà disponibile in versione mil-sim.

L'aspetto e il design stesso del progetto sembrano spingere i limiti della recente promessa di Activision di avere "niente fanno" nel titolo di quest'anno dal punto di vista estetico. Detto ciò, una skin verde per arma non è certo la stessa cosa che caricare un match e vedere Seth Rogen, Freddy Krueger, Doom Slayer, Nicki Minaj e Roger di American Dad nella tua squadra...