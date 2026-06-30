La Slovacchia ha raggiunto un nuovo record assoluto di heat

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L'Europa sta vivendo un po' di caldo in questo momento, e ogni sorta di record viene battuto proprio ora. Ora la Slovacchia ha registrato il suo record assoluto di batterie, come riportato da Yahoo e YLE.

La temperatura in Slovacchia è salita a 41 gradi Celsius lunedì, nella parte sud-orientale del paese vicino al confine ungherese. Il precedente record era stato stabilito nel 2007, quando la temperatura salì a 40,3 gradi Celsius.

L'ondata di caldo di 40 gradi che ha soffocato in tutta Europa si sta spostando verso est dall'inizio della settimana. L'ondata di caldo in corso è la più calda mai registrata in Europa.