La società degli analisti afferma che Steam ha avuto il suo miglior semestre di sempre

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Sebbene i prezzi dei componenti stiano aumentando a un ritmo esponenziale mese dopo mese per alimentare i macchinari nei data center di IA, ci sono ancora utenti che riescono a costruire i propri computer per il gaming, e la gamma di giochi disponibili in questo formato rimane così vasta e varia che l'industria del gaming su PC continua a prosperare.

E se dobbiamo mettere i dati a sostegno di questa affermazione, sono quelli appena pubblicati dalla società di analisi di mercato Alinea Analytics, che afferma che Steam ha raggiunto l'impressionante cifra di 11.100 milioni di dollari di ricavi lordi nei primi sei mesi dell'anno solare 2026. "Il miglior semestre nella storia della piattaforma," ha detto Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato di Alinea. "Questo rappresenta un aumento del 14,5 per cento rispetto alla prima metà del 2025, e persino dell'8 per cento rispetto alla seconda metà del 2025, segnata dalla stagione natalizia - un confronto tanto più notevole considerando che la seconda metà dell'anno è solitamente la più redditizia grazie alle vendite stagionali e agli acquisti natalizi."

Il rapporto completo fornisce ulteriori dati per comprendere meglio questa crescita e i ricavi, soprattutto alla luce dei costi crescenti delle grandi uscite, il ritorno di alcune aziende come Ubisoft sulla piattaforma e l'ascesa di alcuni giochi estremamente popolari come i titoli 'friendslop', menzionando specificamente Meccha Chameleon come uno dei giochi che ha generato più ricavi negli ultimi mesi.

Cosa pensi della crescita di Steam negli ultimi mesi? Riuscirà a mantenere questa traiettoria anche se i componenti PC continuano a diventare sempre più costosi?