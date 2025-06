La società di analisi alza le previsioni sulle vendite di Switch 2

HQ

Non è un segreto che Switch 2 abbia avuto un inizio incredibile e abbia stabilito record sia globali che nazionali per quanto riguarda le vendite in anteprima di una nuova console. Questo ha portato la società di analisi DFC Intelligence (via Wccftech) ad alzare le proprie già alte previsioni, scrivendo:

"Nintendo Switch 2 è ora il motore chiave della crescita del settore per il 2025. DFC ha aumentato le sue previsioni per le vendite di unità Switch 2 da 15 milioni a 16 milioni. Se la produzione riuscisse a soddisfare la domanda, Switch 2 potrebbe vendere fino a 20 milioni di unità, ma DFC lo considera improbabile in quanto si prevede che Nintendo adotterà un approccio conservativo all'inventario".

Questo fino al 31 marzo, che è l'ultimo giorno dell'anno fiscale di Nintendo. Cosa ne pensi, anche se si dice che Switch 2 venda alla velocità di un razzo, costa ancora molto, pensi che Switch 2 sarà in grado di raggiungere fino a 20 milioni di unità se la produzione continua così?