La società Pophouse, di proprietà degli Abba, investe in Iron Maiden e costruisce un universo digitale

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La società Pophouse, della leggenda degli ABBA Björn Ulvaeus, ha annunciato in un comunicato stampa di aver stretto una "partnership con la rock band britannica Iron Maiden, acquisendo una quota nei diritti di pubblicazione e master, e i diritti di nome, immagine e somiglianza (NIL)."

L'idea è che questo porterà a una serie di progetti entusiasmanti, non ultimo un film concerto, ma il piano prevede anche il lancio di concerti con avatar digitali simili a Abba Voyage a Londra e al prossimo progetto Kiss a Las Vegas. Affermano inoltre che "i piani futuri includono l'espansione delle esperienze interattive per i fan e lo sviluppo di un universo digitale incentrato su Eddie."