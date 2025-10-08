La sorella di Dolly Parton calma i fan dopo aver chiesto preghiere per la megastar del country

HQ

A seguito di una diagnosi di un calcolo renale che ha costretto la cantante e megastar Dolly Parton a ritirarsi da un evento di Dollywood di recente, sua sorella Freida Parton ha chiesto ai fan di pregare per Dolly. Freida ha mandato in delirio i fan che temevano per la salute della 79enne, ma da allora ha chiarito che la situazione non è così grave.

"Voglio chiarire una cosa", inizia un post di Freida su Facebook. "Non volevo spaventare nessuno o farlo sembrare così serio quando ho chiesto preghiere per Dolly. Lei è stata un po' giù di morale, e io ho semplicemente chiesto preghiere perché credo così fortemente nel potere della preghiera. Non era altro che una sorellina che chiedeva preghiere per la sorella maggiore. Grazie a tutti per averla sollevata. Il tuo amore fa davvero la differenza".

Dolly dovrebbe pubblicare un messaggio sui social media più tardi oggi per chiarire ulteriori preoccupazioni. Ha ritardato i suoi concerti di dicembre a causa di problemi di salute in corso, ma si aspetta che le cose si chiariscano dopo alcune procedure.

Ad ogni modo, sembra che mentre Dolly non è in ottima salute in questo momento, non dobbiamo ancora preoccuparci di perdere uno dei grandi del paese.

