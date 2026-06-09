La sorpresa finale rende il video dei fan di Mario AAA ancora più virale

HQ

Siamo a poche ore dal Nintendo Direct di giugno 2026, un evento presentato come il più importante dell'anno in termini di annunci per gli utenti di Nintendo Switch e Switch 2. E se c'è una cosa che aiuta a far passare il tempo mentre aspettiamo, è condividere il nostro amore per Mario in ogni modo possibile. Il progetto fan di Ryan Stewart 'AAA Mario' è uno di questi.

Il video sta guadagnando una legione di fan con il passare dei minuti dall'uscita, e presenta una versione 3D di Mario che sembra ispirata al recente 007 First Light, con l'idraulico che si infiltra nel castello di Bowser per sconfiggere il Re dei Koopa. Naturalmente, la Principessa Peach è lì ad aiutarlo, proprio come Moneypenny, e la sua ombra malvagia non è mai lontana.

A questo proposito, il video è già sulla strada della grandezza, poiché l'ultima versione, oltre a vedere le voci di Adam Asenko nel ruolo di Mario e Ariel Hack come Peach, ora vede nientemeno che Debra Wilson nei panni di Toadsworth, una leggenda del doppiaggio che si può sentire recentemente in Mouse P.I. for Hire, La leggenda di Vox Machina o la serie TV Among Us, oltre a vederla resa in Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor. Abbiamo persino avuto il piacere di intervistarla in vista del lancio del DLC War of Wakanda per Marvel's Avengers, che potete guardare qui sotto.

HQ

Puoi trovare il video AAA di Mario qui sotto. Ti piacerebbe vedere un gioco Mario 3D come questo?