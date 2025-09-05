La spada laser di Darth Vader della trilogia originale di Star Wars è stata appena venduta all'asta per una piccola fortuna

HQ

Ieri, nell'ambito dell'ultima asta di Propstore (che continuerà oggi e domani), un pezzo iconico di memorabilia cinematografica è stato messo in vendita e alla fine venduto per una cifra assolutamente astronomica.

La spada laser abbinata allo schermo di Darth Vader della trilogia originale Star Wars, in particolare The Empire Strikes Back e Return of the Jedi, è stata venduta per una cifra enorme di $ 2,9 milioni. Secondo The Hollywood Reporter, questo lo rende ora il pezzo diStar Wars cimelio di maggior valore di tutti i tempi.

L'oggetto è stato utilizzato nei film dall'attore David Prowse e dalla controfigura Bob Anderson, e la gente di Propstore ha stimato che sarebbe stato un grande successo per i potenziali acquirenti, valutando alla fine l'oggetto tra $ 1 milione e $ 3 milioni, qualcosa che ha quasi superato.

Sul sito web di Propstore, l'articolo è elencato con la seguente descrizione:

L'eroe principale è l'oggetto di scena della spada laser utilizzata da Darth Vader per le scene di duello con Luke Skywalker (Mark Hamill) negli atti finali de L'Impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983).

"L'oggetto di scena è realizzato con l'impugnatura del flash di una macchina fotografica britannica. È stato convertito in un'elica per spada laser con l'aggiunta di componenti di medicazione come impugnature di plastica, piccoli cavi elettrici e un circuito stampato con bolle di ingrandimento da una calcolatrice.

Prosegue anche notando che "gli oggetti di scena originali della spada laser della trilogia originale sono incredibilmente rari. Si ritiene che questo sia l'unico oggetto di scena della spada laser dell'eroe con un uso verificabile dello schermo ad essere mai offerto all'asta pubblica. È uno degli oggetti di scena "graal" di Star Wars più rari e ricercati che esistano.

Se avessi i soldi da spendere, spenderesti 3 milioni di dollari per un oggetto di scena con la spada laser?

