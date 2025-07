La spada laser di Darth Vader e la frusta di Indiana Jones all'asta a settembre

HQ

Questo autunno, alcuni degli oggetti di scena più iconici della storia del cinema andranno all'asta: la spada laser di Darth Vader (da L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi) e la frusta, la cintura e la fondina di Indiana Jones (da Indiana Jones e l'ultima crociata). Questi sono il vero affare: veri oggetti di scena usati sullo schermo, non repliche. In altre parole, oggetti da collezione di livello Santo Graal per i fan più devoti e oggetti da sogno impossibili per il resto di noi.

La spada laser, brandita sia da Dave Prowse che dalla leggenda degli stunt Bob Anderson, è una delle sole tre "spade laser eroiche" sopravvissute della trilogia originale. Si prevede che verrà venduto per un prezzo compreso tra 1 e 3 milioni di dollari, forse anche di più. La frusta di Indiana Jones potrebbe non fruttare così tanto, ma si stima comunque che vada a $ 250.000-500.000. Non male per una striscia di pelle.

Prima che l'asta si svolga a Los Angeles a settembre, gli oggetti faranno un piccolo tour ad agosto, con tappe a Londra, New York e Beverly Hills, dando ai fan e ai collezionisti la possibilità di vederli di persona. Per noi amanti del cinema, è sia nostalgico che un po' agrodolce: pezzi di magia cinematografica che vengono trascinati nel mondo del denaro e della speculazione. Ma ha senso; Con quel tipo di denaro in gioco, è difficile resistere: è un investimento.

Vorresti qualcuno di questi pezzi sul tuo scaffale?