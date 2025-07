La spada laser di Darth Vader potrebbe presto essere vostra, se avete un paio di milioni di dollari in giro

HQ

Se sei un ricco collezionista di Star Wars che cerca di inserire l'artefatto definitivo nella tua collezione, non ci sarà un oggetto molto migliore per soddisfare questi criteri di un oggetto di scena con spada laser di Darth Vader della trilogia originale. La spada laser da duello del personaggio, utilizzata dall'attore David Prowse e dallo stuntman Bob Anderson, andrà all'asta questo settembre a Los Angeles.

Secondo The Hollywood Reporter, le stime pre-vendita indicano già questo oggetto di scena a un valore compreso tra $ 1 milione e $ 3 milioni, il che significa che probabilmente non sarai in grado di acquistarlo. Ma, se puoi, ora hai la possibilità di possedere quello che viene annunciato come un "pezzo a livello di Graal".

"Gli oggetti di scena autentici della spada laser sopravvissuti alla trilogia originale di film sono estremamente rari e Propstore è onorata di presentare questo manufatto storico nella nostra vendita di settembre", ha dichiarato Brandon Alinger, COO di Propstore. "È un pezzo di livello Graal, degno delle migliori collezioni del mondo".

La spada laser sta per fare un piccolo tour per la stampa prima di andare all'asta e si dirigerà a Londra, New York e Beverly Hills ad agosto. Come parte dello stesso tour, i fan hanno potuto dare un'occhiata all'elmo di Sauron de Il Signore degli Anelli, a un neuralizzatore di Men in Black e a una frusta e una cintura indossate da Harrison Ford in Indiana Jones e l'ultima crociata.

