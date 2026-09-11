La Spagna affronta gli onnipotenti Stati Uniti e la Francia affronta la Germania ospitante nella Coppa del Mondo di basket femminile
Le semifinali della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA si svolgono sabato.
Oggi termina la Coppa del Mondo FIBA di basket femminile, e le due semifinali si terranno domani, dopo che la Spagna avrà battuto l'Australia 89-66 e la Germania, paese ospitante, ha anch'essa battuto il Belgio 93-74 nelle partite di giovedì. In precedenza la Francia aveva travolto la Cina (90-61) e gli USA avevano travolto l'Ungheria 108-56, fissando le semifinali.
E la Spagna ha ottenuto la "brutta" semifinale, affiancata con gli Stati Uniti, il paese che ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo (2010, 2014, 2018 e 2022), e complessivamente 11 Campionati Mondiali dalla creazione della competizione nel 1953.
Nessuno vuole affrontare gli Stati Uniti, anche se all'inizio di questa settimana l'Italia ha quasi sorpreso gli USA nella fase a gironi: la partita si è conclusa 55-52, il minor numero di punti segnati dagli USA in una vittoria in Coppa del Mondo da quando avevano battuto l'Australia 42-38 nel 1967.
Nel frattempo, la Francia affronterà la Germania, contro il pubblico di casa a Berlino. Questi sono il calendario della Coppa del Mondo FIBA femminile per il weekend:
Semifinali della Coppa del Mondo FIBA femminile
- Semifinale 1: Francia vs. Germania, sabato 12 settembre, 16:30 CEST, 15:30 BST
- Semifinale 2: Spagna vs. USA, sabato 12 settembre, 20:00 CEST, 19:00 BST
- Partita per il terzo posto: domenica 13 settembre, 16:30 CEST, 15:30 BST
- Finale: domenica 13 settembre, 20:00 CEST, 19:00 BST