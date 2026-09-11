La Spagna affronta gli onnipotenti Stati Uniti e la Francia affronta la Germania ospitante nella Coppa del Mondo di basket femminile

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Oggi termina la Coppa del Mondo FIBA di basket femminile, e le due semifinali si terranno domani, dopo che la Spagna avrà battuto l'Australia 89-66 e la Germania, paese ospitante, ha anch'essa battuto il Belgio 93-74 nelle partite di giovedì. In precedenza la Francia aveva travolto la Cina (90-61) e gli USA avevano travolto l'Ungheria 108-56, fissando le semifinali.

E la Spagna ha ottenuto la "brutta" semifinale, affiancata con gli Stati Uniti, il paese che ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo (2010, 2014, 2018 e 2022), e complessivamente 11 Campionati Mondiali dalla creazione della competizione nel 1953.

Nessuno vuole affrontare gli Stati Uniti, anche se all'inizio di questa settimana l'Italia ha quasi sorpreso gli USA nella fase a gironi: la partita si è conclusa 55-52, il minor numero di punti segnati dagli USA in una vittoria in Coppa del Mondo da quando avevano battuto l'Australia 42-38 nel 1967.

Nel frattempo, la Francia affronterà la Germania, contro il pubblico di casa a Berlino. Questi sono il calendario della Coppa del Mondo FIBA femminile per il weekend:

Semifinali della Coppa del Mondo FIBA femminile



Semifinale 1: Francia vs. Germania, sabato 12 settembre, 16:30 CEST, 15:30 BST



Semifinale 2: Spagna vs. USA, sabato 12 settembre, 20:00 CEST, 19:00 BST



Partita per il terzo posto: domenica 13 settembre, 16:30 CEST, 15:30 BST



Finale: domenica 13 settembre, 20:00 CEST, 19:00 BST

