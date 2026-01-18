Pedro Sánchez avverte che un conflitto in Groenlandia "renderebbe Vladimir Putin l'uomo più felice della terra"

HQ

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha avvertito che qualsiasi invasione statunitense della Groenlandia "renderebbe Vladimir Putin l'uomo più felice della terra", sostenendo che infliggerebbe un duro colpo alla NATO e minerebbe la posizione dell'alleanza contro l'invasione russa dell'Ucraina.

In un'intervista al giornale La Vanguardia, Sánchez ha detto che un'azione militare di Washington contro l'isola artica avrebbe danneggiato fatalmente l'alleanza occidentale. Se gli Stati Uniti avessero usato la forza, ha detto, ciò legittimerebbero di fatto le azioni di Mosca in Ucraina e distruggerebbero l'autorità morale della NATO.

Pedro Sánchez // Shutterstock

I commenti di Sánchez arrivano mentre Donald Trump aumenta la pressione sugli alleati europei riguardo alla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato di voler la proprietà del territorio autonomo danese e ha minacciato un aumento dei dazi su diversi paesi europei fino a quando non si raggiungerà un accordo.

Sabato, Trump ha detto che i nuovi dazi all'importazione inizieranno il 1° febbraio e aumenteranno bruscamente entro giugno a meno che agli Stati Uniti non venga permesso acquistare la Groenlandia. I leader di Danimarca e Groenlandia hanno fermamente respinto l'idea, insistendo che l'isola non è in vendita e non desidera diventare parte degli Stati Uniti.

Per Sánchez, la posta in gioco va oltre la Groenlandia stessa. Qualsiasi uso della forza da parte di una potenza NATO contro un alleato simile, ha detto, consegnerebbe a Mosca un regalo di propaganda e rischierebbe di sgretolare l'alleanza in un momento di tensione globale aumentata...