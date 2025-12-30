La Spagna concede l'eccezione Airbus al divieto tecnologico israeliano

HQ

La Spagna ha concesso ad Airbus un permesso speciale per continuare a produrre aerei e droni che utilizzano tecnologia israeliana nelle sue strutture spagnole, nonostante il divieto nazionale di prodotti militari e a doppio uso israeliano introdotto a settembre a causa del conflitto a Gaza. La decisione mira a proteggere migliaia di posti di lavoro altamente qualificati e a mantenere la capacità industriale ed esportazionale del colosso aerospaziale europeo.

L'esenzione copre modelli di aeromobili tra cui gli aerei da trasporto A400M e C295, gli aerei per il rifornimento A330 MRTT e i droni di sorveglianza SIRTAP costruiti nei siti Airbus di Madrid e Siviglia. Insieme, queste operazioni rappresentano circa il 60% delle esportazioni aeree e di difesa spagnole e impiegano circa 14.000 persone.

Airbus sta collaborando con il Ministero della Difesa

I ministri spagnoli hanno sottolineato che Airbus sta collaborando con il Ministero della Difesa per piani volti a ridurre gradualmente la dipendenza dalla tecnologia israeliana. La mossa sottolinea la tensione tra il mantenimento delle sanzioni politiche e la preservazione delle industrie nazionali vitali, con potenziali attriti all'interno della coalizione di governo sulla decisione.

Le misure più ampie del governo su Israele includono anche il blocco delle importazioni e della pubblicità dagli insediamenti nei territori occupati. L'eccezione Airbus segna la prima grande deviazione da queste politiche, riflettendo sia pressioni economiche sia interessi strategici nel settore aerospaziale spagnolo.