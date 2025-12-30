La Spagna concede l'eccezione Airbus al divieto tecnologico israeliano
Il gabinetto consente l'uso continuo della tecnologia israeliana per salvaguardare posti di lavoro ed esportazioni.
La Spagna ha concesso ad Airbus un permesso speciale per continuare a produrre aerei e droni che utilizzano tecnologia israeliana nelle sue strutture spagnole, nonostante il divieto nazionale di prodotti militari e a doppio uso israeliano introdotto a settembre a causa del conflitto a Gaza. La decisione mira a proteggere migliaia di posti di lavoro altamente qualificati e a mantenere la capacità industriale ed esportazionale del colosso aerospaziale europeo.
L'esenzione copre modelli di aeromobili tra cui gli aerei da trasporto A400M e C295, gli aerei per il rifornimento A330 MRTT e i droni di sorveglianza SIRTAP costruiti nei siti Airbus di Madrid e Siviglia. Insieme, queste operazioni rappresentano circa il 60% delle esportazioni aeree e di difesa spagnole e impiegano circa 14.000 persone.
Airbus sta collaborando con il Ministero della Difesa
I ministri spagnoli hanno sottolineato che Airbus sta collaborando con il Ministero della Difesa per piani volti a ridurre gradualmente la dipendenza dalla tecnologia israeliana. La mossa sottolinea la tensione tra il mantenimento delle sanzioni politiche e la preservazione delle industrie nazionali vitali, con potenziali attriti all'interno della coalizione di governo sulla decisione.
Le misure più ampie del governo su Israele includono anche il blocco delle importazioni e della pubblicità dagli insediamenti nei territori occupati. L'eccezione Airbus segna la prima grande deviazione da queste politiche, riflettendo sia pressioni economiche sia interessi strategici nel settore aerospaziale spagnolo.