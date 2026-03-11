La Spagna concederà formalmente la grazia a 53 donne imprigionate sotto Franco

HQ

Il governo spagnolo concederà formalmente la grazia a 53 donne imprigionate da adolescenti durante la dittatura di Francisco Franco. Le donne erano tra le migliaia detenute dal Board for the Protection of Women, istituzioni gestite in gran parte da ordini religiosi che prendevano di mira ragazze considerate moralmente "a rischio".

Il consiglio, supervisionato da Carmen Polo, ampliò il suo ruolo dopo la Guerra Civile Spagnola a comportamenti della polizia che si discostavano dalle rigide norme cattoliche. Le ragazze potevano essere rinchiuse per motivi come sospetta omosessualità o comportamenti ritenuti inappropriati, e il sistema rimase in vigore fino al 1985, un decennio dopo la morte di Franco.

Donne nei centri appartenenti al Women's Protection Board // Shutterstock

Come riportato da eldiario.es, durante una cerimonia la prossima settimana, il governo riconoscerà i 53 sopravvissuti come vittime della repressione franchista e dichiarerà nulle e non attive qualsiasi punizione contro di loro.

Le autorità che indagano sul sistema hanno già ricevuto più di 1.600 testimonianze da donne che sono passate per le istituzioni, anche se alcuni gruppi di vittime affermano che una grazia da sola non è sufficiente e chiedono un riconoscimento più pieno, giustizia e riparazioni.