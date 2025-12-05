La Spagna è in cima alla lista come favorita per il sollevamento della Coppa del Mondo 2026: elenco completo delle nazioni

HQ

Più di sei mesi prima dell'inizio della Coppa del Mondo 2026, e poche ore prima del sorteggio della Coppa del Mondo FIFA, gli analisti di Opta hanno stilato una lista delle nazioni più probabili a vincere la Coppa del Mondo. Questo deriva da 10.000 simulazioni pre-disegno, analizzando gli scenari più probabili di ogni possibile combinazione... e la Spagna avrebbe vinto nel 17% dei casi.

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo solo una volta nel 2010, ma è recentemente tornata in cima alla classifica FIFA grazie alla vittoria ai Campionati Europei. Sono saldamente in cima alla lista dei favoriti per il sorteggio dei Mondiali... mentre l'Argentina, campione in carica, scende al quarto posto, significativamente più in basso rispetto a Francia e Inghilterra.

Ecco la lista dei favoriti per la Coppa del Mondo 2026 secondo Opta:



Spagna: 17,0%

Francia: 14,1%

Inghilterra: 11,8%

Argentina: 8,7%

Germania: 7,1%

Portogallo: 6,6%

Brasile: 5,6%

Paesi Bassi: 5,2%

Norvegia: 2,3%

Colombia: 2,0%

Belgio: 1,9%

Uruguay: 1,7%

Messico: 1,3%

Croazia: 1,1/%

Marocco: 1,1%

Ecuador: 1,0%



Sotto lo 0,2%, troviamo molte nazioni tra cui Scozia, Iran, Arabia Saudita... e tre nazioni hanno 0% di possibilità: Giordania, Curaçao e Haiti. Ovviamente, la lista non è completa poiché ci sono ancora diverse nazioni che potrebbero qualificarsi attraverso i play-off di marzo... inclusa l'Italia

Chi pensi vincerà la Coppa del Mondo 2026?