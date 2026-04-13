La Spagna esorta la Cina a farsi avanti nel costruire un mondo multipolare

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Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha invitato la Cina ad assumere un ruolo di leadership globale più ampio, sostenendo che un mondo più "multipolare" richiede un coinvolgimento più forte da parte di Pechino su questioni internazionali chiave.

Parlando all'Università di Tsinghua durante la sua ultima visita in Cina, Sánchez ha affermato che il paese dovrebbe avere un ruolo più importante nell'affrontare sfide come il cambiamento climatico, la sicurezza globale, la disuguaglianza e la governance delle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale.

Le sue osservazioni arrivano in un momento in cui molti leader europei stanno rivalutando le alleanze globali, soprattutto mentre gli Stati Uniti mostrano segni di ritirarsi dai ruoli di leadership in diversi contesti internazionali. Sánchez ha sottolineato che anche l'Europa deve "raddoppiare i suoi sforzi" in risposta a questo cambiamento di equilibrio di potere.

Si prevede che il leader spagnolo incontri Xi Jinping per discutere questioni geopolitiche e rafforzare i legami bilaterali. La Spagna si è posizionata come una delle economie europee più aperte verso la Cina, sostenendo la cooperazione piuttosto che la confrontazione nonostante le continue preoccupazioni commerciali e di sicurezza.