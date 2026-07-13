La Spagna garantisce un futuro calcistico promettente e vince il Campionato UEFA Under-19

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Mentre la maggior parte dei tifosi di calcio in Spagna ora si concentra sulla Coppa del Mondo, con la Spagna che affronta la Francia martedì 14 luglio, la Federazione Reale Spagnola di Calcio ha conquistato un altro titolo sabato scorso, assicurando alla Spagna che avrà molti giocatori di qualità per il futuro: ha vinto il Campionato Europeo UEFA Under-19.

La squadra spagnola Under-19 ha battuto la Germania 2-0, con gol di Hugo López dal Villarreal B e Mario Rivas dal Real Madrid Castilla. La rosa comprendeva diversi giocatori della squadra B del Real Madrid, tra cui alcuni che hanno fatto diverse apparizioni con la squadra principale, tra cui Thiado Pitatch, Jesús Fortea o Daniel Yáñez.

La Spagna ha aggiunto il 13º titolo in questa competizione per le squadre di giocatori a 19 anni o meno (il maggior numero nato nel 2007), il maggior numero di qualsiasi nazione in questa competizione annuale, tenutasi dal 1948. E questo senza contare i giocatori nati nel 2007 che sono stati inseriti direttamente nella squadra maggiore, come Lamine Yamal o Pau Cubarsí...