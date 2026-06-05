La Spagna gioca questa sera contro l'Inghilterra come "finale" nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile 2027

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Le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027 tornano oggi, venerdì 5 giugno, con la Partita 5. Solo il leader di ogni girone della League A passerà ai Mondiali senza bisogno di play-off, e il Gruppo A3, con Spagna e Inghilterra, la partita di stasera a Palma de Maiorca (21:00 CEST, 20:00 BST) sarà come una "finale" nella fase di qualificazione.

L'Inghilterra guida il Gruppo A3 avendo vinto tutte e quattro le partite precedenti (12 punti) e la Spagna è seconda con 9 punti, perdendo 1-0 contro l'Inghilterra ad aprile. Se l'Inghilterra vince stasera, si assicurerà la qualificazione, ma se vince la Spagna, tutto sarà deciso alla 6ª giornata (9 giugno).

Dopo la fine della fase di campionato il 6 giugno, quattro paesi si sarebbero qualificati per la Coppa del Mondo femminile 2027. Attualmente, quei paesi sarebbero la Danimarca nel Gruppo A1, i Paesi Bassi nel Gruppo A2, l'Inghilterra nel Gruppo A3 e la Germania nel Gruppo A4. I play-off con le altre squadre della League A, così come con le migliori tre della League B e le migliori e alcune finaliste della League C, si terranno tra il 7 ottobre e il 5 dicembre 2026.