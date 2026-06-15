La Spagna ha mantenuto un sorprendente pareggio 0-0 contro i debuttanti Capo Verde al debutto ai Mondiali

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La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha offerto la prima sorpresa: la Spagna, considerata dalla maggior parte la favorita per la coppa, davanti ad Argentina, Francia, Inghilterra o Germania (che ha battuto il record di gol per la Coppa del Mondo ieri sera), ha battuto solo 0-0 nel debutto contro Capo Verde.

Capo Verde, il piccolo arcipelago africano con meno di mezzo milione di abitanti, stava debuttando ai Mondiali, beneficiando dell'edizione ampliata di 48 squadre. Mai prima d'ora questa nazionale, che occupa il 64° posto nella classifica FIFA (la Spagna è attualmente terza nella classifica mondiale, dietro Argentina e Francia), aveva mai giocato in Coppa del Mondo, e il loro debutto è un pareggio storico che le dà un punto nel Gruppo H.

Stasera giocano le altre due squadre del Gruppo H, Arabia Saudita e Uruguay (alle 00:00 CEST, 23:00 BST), e il vincitore avrà una possibilità chiara di qualificarsi per la fase successiva: tutti pensavano che la Spagna sarebbe stata capogruppo, ma ora può succedere di tutto...

La prossima partita per la Spagna, affronterà l'Arabia Saudita domenica 21 giugno alle 18:00 CEST, e contro l'Uruguay sabato 27 giugno alle 14:00 CEST, 13:00 BST.